Le Royaume-Uni poursuit son déconfinement mais reste prudent pour les voyages à l’étranger

Malgré la pression croissante, Boris Johnson s’est borné lundi à confirmer la réouverture le 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels comme les coiffeurs, des terrasses des pubs ou des salles de gyms.

Une pinte en terrasse, oui, des vacances à l’étranger, pas encore : le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné lundi son feu vert à la prochaine étape du déconfinement. Il a toutefois appelé à la patience ses concitoyens pressés de partir au soleil.

La nette amélioration de la situation sanitaire du Royaume-Uni, pays le plus touché en Europe par le Covid-19 (près de 127.000 morts) et confiné depuis début janvier, et la progression de la vaccination donnent des envies de voyages aux Britanniques, habitués à se rendre en masse pendant l’été sur les plages de Méditerranée.