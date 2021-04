Sambi Lokonga et Ait El Hadj ravis après le succès d’Anderlecht sur le terrain de l’Antwerp (1-4): «La plus belle victoire de la saison»

Sambi Lokonga a salué la très belle prestation collective qui a amené à une victoire très importante dans la course aux Playoffs 1. « C’est une fameuse victoire, on a cru en nous jusqu’au bout. Mais on est déjà concentrés sur les prochains matchs. Aujourd’hui, on a vu une équipe d’Anderlecht complète, qui a joué au ballon et mis tous les ingrédients pour gagner. On a fait la différence avec nos jeunes joueurs même si l’Antwerp a de très bons éléments. On a fait ce qu’il fallait, simplement. »

Il ne reste plus que deux matchs avant la fin de la phase classique du championnat, deux matchs aux allures de finale pour Anderlecht qui affronte Bruges dimanche prochain et Saint-Trond celui d’après. « On est 4es, il reste deux matchs, on doit se concentrer et prendre un maximum de points. Faire 6/6 est plus facile à dire qu’à faire, mais on va continuer de travailler et y croire. On ne va pas s’enflammer. »