Vincent Kompany frustré malgré le gros résultat d’Anderlecht sur la pelouse de l’Antwerp (1-4): «Je n’aime pas le but qu’on a encaissé» (vidéo)

Bien qu’Anderlecht ait fourni une belle prestation avec un gros score à la clé contre l’Antwerp (1-4), Vincent Kompany, l’entraîneur des Mauves, est frustré du but encaissé et pense déjà à la suite.

Il faut croire que Vincent Kompany ne se satisfait jamais de quoi que ce soit en tant qu’entraîneur d’Anderlecht. Le T1 reconnaît la bonne prestation de ses gars, mais il avoue que quelque chose le chiffonne quand même… « C’est un bon match, mais je n’aime pas le but qu’on a encaissé », a-t-il déclaré au sortir du match. « Dans mon esprit, je suis déjà tourné vers le match contre Bruges. Ce résultat peut surprendre beaucoup de monde, mais, moi, pas du tout. Mon rôle à moi maintenant est de ressaisir les gars et faire en sorte qu’ils soient prêts pour le prochain challenge. Je dois toujours être le plus vigilant quand ça va bien. »