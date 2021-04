La déception était forcément grande du côté du Sporting de Charleroi ce dimanche soir au coup de sifflet final. Et pour cause, face à de vaillants Mouscronnois, les Carolos n’ont pu faire mieux qu’un partage, insuffisant, et arraché de justesse. Toutefois, un succès carolo mercredi au Beerschot replacerait le Sporting dans le Top 8, un minimum sur base de son noyau.