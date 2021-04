Ligue des champions: des quarts à l’accent belge

Par S.HE.

Emmenés par un Karim Benzema qui carbure au Super depuis son retour de blessure (sept buts en cinq matches) et un Mohamed Salah (26 buts cette saison) qui souffle le chaud et le froid, le Real Madrid et Liverpool (où évolue toujours Divock Origi) croisent le fer pour une place en demies. Une finale avant la lettre où Thibaut Courtois jouera, sans aucun doute, un rôle prépondérant derrière une défense madrilène privée de son capitaine, Sergio Ramos, blessé. Une absence qui vient se conjuguer à celle… d’Eden Hazard, dont le retour sur les terrains ne sera, cette fois, pas précipité.

Zinedine Zidane, l’entraîneur principal du Real, attendra en effet que le Diable rouge, absent de la sélection pour l’affrontement de ce mardi, soit complètement remis de sa blessure avant de l’aligner. « Le plus important est qu’il soit serein au sujet de son retour et qu’il ait totalement récupéré », a-t-il déclaré.