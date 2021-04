Ligue des champions: des Reds requinqués à Madrid!

À l’heure d’aborder le « money-time », quart de finale aller ce soir à Madrid, et le long et serré sprint pour la 4e place en Premier League, Jürgen Klopp a un sourire encore plus large qu’à l’accoutumée. Les pièces d’un puzzle qu’il a sans cesse dû construire et reconstruire tout au long des 6 derniers mois semblent enfin s’emboîter naturellement, sans forçage.

L’hécatombe en défense centrale, où même les solutions de rechange d’abord, de repli ensuite, n’ont tenu qu’un temps, a non seulement affaibli directement l’assise de l’équipe, mais elle a également altéré le rendement des autres secteurs. Un exemple parmi d’autres : Trent Alexander-Arnold. Avec le recul de Henderson et de Fabinho en défense, le latéral a dû adopter une attitude plus conservatrice pour soutenir un entrejeu à son tour affaibli par ces repositionnements. Samedi dernier, à l’Emirates, avec un milieu plus conforme aux aspirations de Jürgen Klopp, Fabinho associé à Alcântara, Alexander-Arnold a retrouvé ses ailes et délivré une formidable passe à Diogo Jota. Son 4e assist seulement en championnat, cette saison, contre 13 l’an dernier. À Londres, c’est en réalité tout Liverpool qui s’est retrouvé pile au moment crucial.

Une hirondelle n’a certes jamais fait le printemps et cette large victoire à Arsenal (0-3) ne présage pas forcément d’une fin de sa saison tonitruante des « Reds. »