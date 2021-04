Ait El Hadj avait prévu… son but

Techniquement, Anouar Ait El Hadj n’a rien à envier à personne dans le championnat de Belgique. Loin s’en faut. Et mentalement, la jeune pépite anderlechtoise semble façonnée du même bois que les grands. Si le principal intéressé n’a sans doute pas livré son match le plus abouti de la saison, le N.46 des Mauves a fait preuve de persévérance, lui qui a bien été gêné durant une grande partie du match par l’expérience de Ritchie De Laet. Il lui a fallu une action, un moment de génie, un instant de grâce pour rappeler ô combien son talent est unique à Anderlecht. Ballon au pied, il a décoché une magnifique frappe en fin de rencontre, dont le ballon terminait sa course dans la lucarne d’Ortwin De Wolf. Un tir qu’Anouar Ait El Hadj avait évoqué… lors du dîner. « Avant de manger, j’avais dit aux autres que si un défenseur venait vers moi, je ferais un petit crochet et tenterais cette frappe.