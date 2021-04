Anderlecht retrouve le «Top 4» avant le Topper

En s’imposant logiquement, intelligemment et de manière assez sèche sur la pelouse de l’Antwerp (1-4), en ce lundi de Pâques pour le moins frisquet, Anderlecht n’a pas seulement réintégré ce Top 4 qu’il lorgne toujours avec l’appétit d’un gamin autorisé à plonger ses deux mains dans un panier rempli d’œufs en chocolat aussi appétissants que multicolores. Il a aussi, et peut-être surtout, marqué davantage de points que les unités arithmétiques que lui offre sa victoire par rapport à ses concurrents directs, prouvant, comme l’a fort justement rappelé Matt Miazga, que « si on garde la même consistance, on ne doit craindre personne ». Et en particulier pas Ostende, surpris sur sa pelouse, la veille, face à Waasland-Beveren et désormais 5e à 3 longueurs…