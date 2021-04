Le point sur le classement de D1A: Anderlecht maître de son sort!

1. Des Mauves de gala

Le football reste magique. Ce week-end, on s’attendait à voir Ostende dévorer Waasland-Beveren et Anderlecht souffrir à l’Antwerp. C’est tout le contraire qui est arrivé et cela permet aux Mauves, étincelants au Bosuil (1-4 !) de remonter dans le Top 4 pour la première fois depuis le 7 février (après 26 matches). Les voilà maîtres de leur sort puisqu’en faisant 4 sur 6 pour finir la phase classique, ils seraient à coup sûr en Playoffs 1. Tout pourrait se jouer dimanche face… au FC Bruges ! Après leur démonstration d’hier, rien ne semble impossible pour les Mauves… Seuls les six premiers peuvent encore rêver des PO1, pour lesquels seul Bruges est officiellement qualifié.

2. Regrets wallons