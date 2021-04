Météo: alerte jaune aux conditions glissantes

Le vent soufflera en outre modérément, et assez fort au littoral, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h.

Le ciel sera parsemé de nuages ou totalement encombré par eux mardi, avec régulièrement des giboulées de grésil, de neige ou de neige fondante, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre pourra aussi gronder. L’Ardenne sera, elle, enveloppée sous les chutes de neige.

Vestes, manteaux et bonnets seront de sortie pour les promenades de mardi, le mercure oscillant entre 0 et 6ºC seulement. Le vent soufflera en outre modérément, et assez fort au littoral, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h.