Coronavirus: les restructurations ont coûté plus de 9.000 emplois en 2020

La crise sanitaire semble pour l’instant coûter moins d’emplois que la crise financière de 2009-2010. Entre juin 2009 et juin 2010, 16.267 emplois étaient concernés par des licenciements collectifs.

En 2020, 9.414 personnes ont perdu leur emploi lors d’un licenciement collectif, réparties dans 103 entreprises, écrivent mardi De Standaard et Het Nieuwsblad sur base des chiffres du SPF Emploi. Entre fin mars 2020 et mars 2021, soit l’année marquée par l’épidémie de coronavirus, 10.337 personnes ont perdu leur travail à cause d’une restructuration, selon les calculs des quotidiens.

La crise sanitaire semble pour l’instant coûter moins d’emplois que la crise financière de 2009-2010. Entre juin 2009 et juin 2010, 16.267 emplois étaient concernés par des licenciements collectifs.