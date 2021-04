Qvax, la liste de «réservistes» pour la vaccination, prise d’assaut dès son ouverture: plus de 300.000 demandes

Il faut plus qu’ne heure pour s’inscrire sur la plate-forme, qui permet de bénéficier en « last minute » d’une dose de vaccin non utilisée.

Il y a une très forte demande simultanée pour s’inscrire sur qvax.be ce mardi matin. La plate-forme Qvax, qui permet de bénéficier en « last minute » d’une dose de vaccin non utilisée, a été prise d’assaut dès son ouverture officielle à minuit. Le site annonce déjà plus d’une heure d’attente et une file de plus de 180.000 personnes pour s’inscrire, ce mardi matin. Attention, si vous quittez la file, vous perdez votre place.

A partir du 6 avril prochain, tout citoyen désirant se faire vacciner pourra s’inscrire sur la « liste de réservistes » QVAX afin de bénéficier en « last minute » d’une dose de vaccin non utilisée, a-t-il été annoncé samedi au cours de la séance d’information hebdomadaire sur la vaccination. Le nouvel outil doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination et « d’atteindre au plus vite l’immunité de groupe » en utilisant « absolument chaque dose ».