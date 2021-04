La Boum 2: les organisateurs s’adressent à Annelies Verlinden

En réponse à la lettre ouverte aux jeunes de la ministre de l’Intérieur, les organisateurs de La Boum lui demandent l’autorisation officielle pour organiser l’évènement et de proposer des règles sanitaires.

Par Belga et La rédaction

Plus de 1.500 personnes ont répondu qu’elles participaient et 3.000 qu’elles étaient intéressées par La Boum 2 au bois de la Cambre. Mais ici plus question d’un poisson d’avril, les organisateurs souhaitent organiser l’évènement, dont la date définitive dépendra de la réponse de Annelies Verlinden.