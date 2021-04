L’opération en or d’Anderlecht, le caractère du Standard, Mouscron en plein doute…: ce qu’il faut retenir de la 32e journée de D1A

Deux, c’est le nombre de journées complètes de championnat qu’il reste avant les playoffs. Autant dire que le succès 1-4 d’Anderlecht sur la pelouse de l’Antwerp change la donne dans la course au Top 4.

Concrètement, les Mauves reprennent la main sur la 4e place suite à la défaite d’Ostende face à Waasland/Beveren (0-2). De plus, les Bruxellois creusent le trou sur OHL, battu 2-3 par Genk. Bref, le RSCA possède trois longueurs d’avance sur le KVO, six sur Zulte Waregem et sept sur OHL qui est donc hors course.

Avec un point de retard sur Genk et deux sur l’Antwerp, le Sporting peut même regarder devant lui. Méfiance tout de même car son prochain adversaire n’est autre que le leader de notre compétition, le FC Bruges.