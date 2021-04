Petit vampire Savoureux et malin

Voilà 300 ans que Petit Vampire a 10 ans et là, il commence à en avoir assez de ne pas pouvoir sortir de sa maison (hantée) sous prétexte que dehors, c’est dangereux. Surtout que lui rêve d’aller à l’école ! Où il finit par se glisser et même se faire un copain, Michel. Jusqu’au jour où le terrifiant Gibbous retrouve sa trace et celle de sa famille dont il est un vieil ennemi…