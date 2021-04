Russie: Vladimir Poutine s’offre un billet pour la présidence jusqu’en… 2036

Le président russe, aux commandes du pays depuis déjà plus de 20 ans, a signé lundi la loi lui permettant de se présenter pour deux nouveaux mandats présidentiels. La voie est ainsi ouverte à son maintien au Kremlin jusqu’en 2036.

Vladimir Poutine tel qu’il aime se montrer à ses compatriotes: sur le terrain et en pleine forme physique - ici, le 21 mars dernier, lors d’un moment de détente dans la taïga sibérienne. - Reuters

Humeur

Vladimir Poutine vient de signer une loi devant changer le destin de la Russie. Le chef du Kremlin, grand sportif, a paraphé un texte législatif qui n’est pas passé inaperçu : des déductions fiscales seront désormais possibles pour les dépenses consacrées aux services de santé et de remise en forme, y compris… les visites dans les piscines et les clubs de fitness. Voilà qui entretient la flamme du président, plus que jamais montré par les télévisions publiques en chef d’Etat soucieux du bien-être de la population.