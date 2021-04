Fabrizio Cassol et Tcha Limberger I Silenti

Cette musique est déchirante. C’est le cri des sans-voix, des oubliés, des parias. En triturant les madrigaux de Monteverdi et en les confrontant aux chants des Roms et des Balkans, Fabrizio Cassol a créé une musique sophistiquée, lyrique, pénétrante, qui parle au cœur et fait surgir des émotions fortes. Magnifiquement interprétée par Tcha Limberger, au chant et au violon, Claron McFadden, Nicola Wemyss, Jonatan Alvarado au chant, Philippe Thuriot à l’accordéon, Vilmos Csikos à la contrebasse, Simon Leleux aux percussions et Georgi Dobrev au kaval.