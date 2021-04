Stéphane Bréda revient sur les phases litigieuses de Standard-La Gantoise: «Ce n’est pas vendable comme décision…»

Notre expert Stéphane Bréda est revenu sur les deux penaltys accordés aux Buffalos. Selon l’ancien arbitre, une erreur a été commise sur l’ouverture du score des hommes d’Hein Vanhaezebrouck…

« Si le premier penalty accordé à La Gantoise est indiscutable, le deuxième fait évidemment débat. Pour moi, après avoir vu et revu toutes les images d’Eleven, je suis sûr que le ballon est entièrement sorti du terrain quand Bodart accroche Núrio. Et donc, à mes yeux, Nicolas Laforge prend la bonne décision en ne sifflant pas penalty. Si le VAR intervient ensuite, c’est, en principe, qu’il a la certitude qu’une erreur a été commise. Ont-ils pu disséquer la phase image par image et en trouver une montrant que le ballon est toujours en jeu ? On ne le saura pas, puisqu’ils ne peuvent pas communiquer. Mais, franchement, ce n’est pas vendable comme décision… En revanche, le deuxième but du Standard vient d’un superbe avantage laissé par Nicolas Laforge après une faute commise sur Siquet. »