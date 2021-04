Remco Evenepoel prolonge son contrat avec Deceuninck-Quick-Step jusqu’en 2026

Remco Evenepoel a prolongé son contrat avec Deceuninck-Quick-Step, a communiqué l’équipe belge mardi. Le coureur de 21 ans a posé sa signature sur un contrat le liant au Wolfpack jusqu’en 2026.

« Je suis très honoré de prolonger mon contrat », a réagi Evenepoel dans le communiqué de son équipe. « D’après Patrick, c’est le contrat le plus long jamais signé au sein de l’équipe. Je suis fier et heureux de rester dans cette superbe équipe où j’ai déjà connu de nombreux succès et où j’espère que nous pourrons réaliser nos rêves. J’adore être ici ! L’environnement, le personnel, les coureurs, tout me semble si familier. Pour moi, c’est juste un rêve, encore une fois, qui se réalise. C’est pourquoi je suis vraiment, vraiment heureux et excité pour ce que l’avenir nous réserve. »