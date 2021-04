La phase 2A déjà en application dans certains hôpitaux la semaine dernière

Les hôpitaux sont passés ce mardi 6 avril en phase 2A, conformément avec ce qui était prévu le SPF Santé publique. Désormais, 60% des lits de soins intensifs doivent être réservés aux patients covid, soit 1.200 places sur les 2.000 disponibles en unités de soins intensifs (USI) en Belgique, et 15 % supplémentaires doivent être créés. Selon les dernières données de l’institut Sciensano, les soins intensifs traitaient au 8 avril 911 malades du covid, dont 515 nécessitent une assistance respiratoire et 69 une ECMO.

Les soins non urgents et planifiables sont reportés pour éviter d’encombrer les USI. Cependant, les consultations, examens et interventions urgentes se poursuivent, rappelle le SPF, tout comme les thérapies nécessaires en cours et les réadaptations.