Le vice-président du Standard Michel Preud’homme successeur de Martinez à la tête des Diables rouges? «C’est dans un coin de sa tête…» (vidéo)

Il y a quelques jours à peine, celui qui est actuellement vice-président et conseiller sportif au sein du matricule 16 était donné partant vers la République Démocratique du Congo. Après un parcours qualificatif pour la CAN plus que décevant, les Léopards ont manqué la qualification pour la célèbre coupe africaine, ce qui n’était plus arrivé depuis 2013… Une terrible désillusion pour Jackson Muleka et ses coéquipiers, qui a mis le sélectionneur Christian N’Sengi dans une position plus que délicate. Et, selon des rumeurs assez persistantes, le candidat en pôle position pour sa succession est… Michel Preud’homme !