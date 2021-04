Un château remarquable en vente en région liégeoise (photos)

Les origines de ce château-ferme situé à Pailhe, près de Huy et Ciney, remontent aux XVIIe et XVIIIe siècle. L’ensemble a préservé son caractère mais a été modernisé pour accueillir un gîte touristique dans la bâtisse principale, une habitation dans l’orangerie et un remarquable espace piscine/spa dans la grange. Cette propriété de charme est donc exploitable immédiatement, mais elle offre encore du potentiel et peut se prêter à d’autres affectations, qu’elles soient familiales ou professionnelles.