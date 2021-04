Plus de 400.000 Belges se sont rendus durant la journée de ce mardi sur la plateforme Qvax. 100.000 d’entre eux étaient déjà inscrits à 18h, mais cela ne signifie pas qu’ils seront appelés rapidement.

Par Laurence Wauters et Sandra Durieux

La plateforme Qvax, via laquelle il est possible de s’inscrire afin d’être appelé pour un vaccin de « dernière minute » n’ayant pas été administré aux convoqués de la journée, a connu un très grand succès dès son lancement. Il y avait 40.000 personnes en attente aux alentours de 8 heures, puis 80.000 à 11 heures et le chiffre n’a pas cessé d’augmenter.