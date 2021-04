Coronavirus: le public sera de retour dans les stades fin avril aux Pays-Bas

Quelque 7.500 personnes pourront prendre place dans la Johan Cruyff ArenA d’Amsterdam pour le duel entre l’Ajax et l’AZ Alkmaar. À Rotterdam, 6.500 personnes pourront s’installer dans le Kuip pour le match entre Feyenoord et Vitesse Arnhem.

La finale de la Coupe des Pays-Bas, prévue une semaine plus tard à Rotterdam, entre l’Ajax et Vitesse se jouera à huis clos. Cependant, les deux clubs pourront diffuser la rencontre sur écran géant dans leur stade. 3.000 fans seront les bienvenus à Arnhem et 5.000 à Amsterdam.

Un test coronavirus nécessaire

Avant de pouvoir rentrer dans le stade, les supporters devront passer un test au coronavirus la veille du match et celui-ci devra être négatif. Dans le stade, les fans devront respecter la distanciation sociale.