«J’espère en avoir encore pour quelques années»

Le 13 mars dernier, l’Union Saint-Gilloise remportait le titre en D1B, retrouvant l’élite pour la première fois depuis 1973. Et c’est Guillaume François qui a inscrit le but victorieux face au RWDM (2-1). « Le moment était bien choisi pour inscrire mon premier but de la saison », sourit encore aujourd’hui l’Ardennais, jeune papa. « Mon fils Cali était né depuis six semaines, ça m’a donc laissé du temps pour réfléchir à ma célébration », plaisante-t-il, alors qu’il s’était contenté de placer le ballon sous son maillot pour marquer le coup. Son épouse Aisling D’Hooghe – gardienne de l’équipe nationale belge de hockey sur gazon – a quant à elle repris les entraînements il y a deux semaines et vise une place à l’Euro cet été. « Sa grossesse s’étant très bien passée, elle est en avance sur ce qu’on pouvait espérer et elle a de réelles chances d’être sélectionnée. »