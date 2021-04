Guillaume François, ancien Zèbre: «Le Sporting de Charleroi en PO2? J’y crois!»

Passé par le Beerschot (2010-2012 et 2016-2018) et par le Sporting (2013-2016), Guillaume François - en consultant de choix - a préfacé avec nous la rencontre importantissime de ce mercredi entre les deux formations, qui luttent pour les playoffs. Le récent champion de D1B avec l’Union Saint-Gilloise s’attend à un match serré et a d’ailleurs hâte de retrouver ses deux ex-clubs la saison prochaine.