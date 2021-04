Les Zèbres refusent la pression

Empêtrés dans une spirale négative dont ils ne parviennent pas à sortir depuis fin décembre, les Zèbres conservent malgré tout un espoir de sauver leur saison en se hissant en Playoffs 2. Et c’est à cet espoir que préfère se raccrocher aujourd’hui Karim Belhocine, minimisant quelque peu un bilan pourtant alarmant. Une victoire dans la rencontre d’alignement de ce mercredi au Beerschot lui donnerait en partie raison puisque les siens retrouveraient le Top 8, et s’offriraient alors « deux finales », à Gand et contre Eupen, pour clore la phase classique…

Avec un seul succès sur les treize derniers matches de championnat et un total de 9 points pris sur 39 depuis la fin décembre, le Sporting de Charleroi devrait – au mieux – terminer la phase classique en roue libre à ce stade si cet exercice 2020-2021 n’était pas à ce point biscornu. Sauf que cette saison décidément pas comme les autres fait qu’aujourd’hui, et alors que l’on répète comme un refrain depuis quelques semaines que les Zèbres disputent le match de la dernière chance, il reste toujours quelque chose à sauver… Les Carolos pouvant toujours s’appuyer sur leur étonnant 18 sur 18 de début de saison qui est pourtant si loin.

« On a eu des hauts et des bas mais on a pris les points pour être là », tente de positiver Karim Belhocine, continuant à rappeler que si les Zèbres n’ont pas beaucoup gagné ces dernières semaines, ils n’ont pas non plus beaucoup perdu : une seule défaite sur les huit derniers matches de championnat, lesquels suivaient tout de même cinq revers de rang.