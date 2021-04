Le foot crucial pour le monde après le Covid, selon Gianni Infantino, président de la FIFA: «Nous ramènerons la joie et les sourires»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, estime qu’il y a «de la lumière au bout du tunnel» concernant la pandémie de coronavirus. «Avec le déploiement des vaccins, nous espérons que la vie reviendra comme elle doit être vécue : ensemble, sans les barrières et les contraintes imposées par la pandémie».

«Comme il l’a déjà fait, le football, le sport le plus populaire au monde, jouera un rôle central dans le rapprochement des communautés. Grâce au football, nous pourrons retrouver la forme physique, socialiser avec nos coéquipiers et nos rivaux, et remplir à nouveau les stades. Nous retrouverons une partie de ce qui a été perdu l’année dernière et, espérons-le, nous ramènerons la joie et les sourires» a encore estimé le patron mondial du football.

«Nous avons également une occasion unique de prendre un nouveau départ. Le football peut être un outil puissant pour agir sur de nombreux problèmes mondiaux urgents», a encore souligné Infantino.