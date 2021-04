Main tendue à Erdogan sur fond de critique des violations des droits fondamentaux

En visite de travail à Ankara, les présidents de la Commission et du Conseil européen ont rappelé au président Erdogan l’importance du respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales pour l’Union Européenne.

Ursula von der Leyen et Charles Michel, les présidents de la Commission et du Conseil européen, ont fait part au président turc Erdogan de leurs « vives préoccupations » quant aux « derniers développements » observés en Turquie en matière de respect de l’Etat de droit et des droits fondamentaux, a indiqué mardi l’ex-Premier ministre belge, à l’issue d’un entretien trilatéral puis d’un déjeuner de travail avec leur homologue turc à Ankara. Les présidents des institutions européennes pointent les atteintes à la liberté d’expression, le ciblage de partis politiques et de médias, ainsi que le retrait décidé par la Turquie de la Convention d’Istanbul, un instrument contraignant de protection des droits des femmes. « Le respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales ne sont pas négociables. C’est une priorité absolue.