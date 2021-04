Raskin, Balikwisha, Siquet, Muleka… Au Standard, le futur est déjà très présent!

1 Cinq joueurs de 21 ans ou moins titulaires contre La Gantoise

« Quand tu es sur le terrain, il n’y a plus d’âge. » Dimanche soir, Michel-Ange Balikwisha n’a pas hésité à citer le buteur philosophe Kylian Mbappé lui-même pour évoquer sa réussite personnelle. Le joueur de 19 ans, auteur de sept buts en championnat cette saison, incarne à lui seul cette jeunesse décomplexée, ambitieuse au plus haut point qui fait la force du Standard cette saison et surtout ces dernières semaines. « Avec un deuxième but, ce Standard et ses jeunes aurait eu du mal à se relever. Mais ils ont montré toutes leurs qualités et leur engagement. Chapeau à eux », constatait, beau joueur, un Hein Vanhaezebrouck certainement pas insensible à cette mise en valeur précoce de talent chez son adversaire. Cette saison, les Buffalos frôlent eux une moyenne d’âge de 27 ans chaque week-end.