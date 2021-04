Patrick Lefevere bouscule ses codes avec Remco Evenepoel

Etablir un projet pour deux ans, cela ne m’intéresse plus à mon âge. Ce sera cinq ou j’arrête. » Cette phrase prononcée dans l’interview que Patrick Lefevere nous accordait en amont du Tour des Flandres prend toute sa signification depuis mardi après-midi puisque, pour la première fois dans sa carrière de manager, le Flandrien a proposé un contrat de cinq ans à un coureur, Remco Evenepoel en l’occurrence.

« C’est vrai que j’ai dit aussi que je signais d’abord avec les sponsors, ensuite avec les coureurs, mais avec Evenepoel, je ne prends aucun risque. Nous sommes dans un environnement où il faut protéger les coureurs d’approches extérieures, même si Remco n’y a jamais porté attention. Il adore notre équipe. » Ce que le coureur a confirmé depuis son stage en Sierra Nevada. « On ne quitte pas le “ “Wolfpack” ”, on y reste, et je suis donc super heureux d’appartenir à ce projet pour cinq nouvelles années. »