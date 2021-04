«Get up Wallonia!»: les 51 mesures pour relancer la Wallonie

Avec le rapport final du conseil stratégique mis en place en 2020, le gouvernement wallon dispose désormais de tous les éléments utiles à la définition du plan « Get Up Wallonia ! ». Celui-ci a l’ambition de faire rebondir la Région sur la crise sanitaire et ses conséquences pour lui donner un nouvel élan économique, social et environnemental, sur fond de gouvernance modernisée.

Nous avons lu l’intégralité de ce rapport de 370 pages, volumineuses annexes comprises. Un exercice passionnant : sans écarter les difficultés inhérentes à une telle démarche, les auteurs (1) y tracent le profil d’une sorte de « Wallonie idéalisée » à l’horizon 2030 « dans une optique de relance et de redéploiement, pour que chaque Wallonne et chaque Wallon aient l’opportunité de réaliser son potentiel et d’accomplir ses rêves et ses ambitions. »