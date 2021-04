Fontinoy-Reynders: le MR relativise

Le livre de Philippe Engels Le clan Reynders, dont nous faisions état ce mardi, a suscité de l’intérêt au MR. Parce que cette enquête sur « l’étonnant compagnonnage entre un leader politique considéré comme l’un des plus brillants des dernières générations et un petit bonhomme gris sans envergure mais au toupet inaltérable », telle qu’elle se définit elle-même, évoque le compagnonnage entre Didier Reynders, actuel commissaire européen et ex-vice-Premier et président libéral, et son ex-bras droit, Jean-Claude Fontinoy, président de la SNCB sur le départ. Le MR ne fait pas de commentaire. Mais « off the record », des libéraux l’assurent : ce livre ne crée pas de « folle émotion », parce que les réformateurs avaient été avertis de sa publication et que certains s’attendaient… « à du plus lourd ».