Ligue des champions: le Real Madrid a maîtrisé son sujet

En dépit des absences de Sergio Ramos (blessure musculaire au mollet gauche) et Raphaël Varane (Covid-19) en défense, le Real Madrid n’a pas tremblé outre mesure face à Liverpool. Mieux, l’escadrille de Zinédine Zidane a affiché beaucoup de maîtrise et de réalisme dans les deux rectangles. Un savant cocktail, créé par le technicien français depuis plusieurs années, qui a fait une nouvelle fois mouche. Si les Reds comptaient sur la Ligue des champions pour se refaire une santé après une saison mi-figue mi-raisin, le Real Madrid ne s’est pas fait prier afin de déjà s’offrir une sérieuse pour le dernier carré (3-1). Et d’anéantir une partie des desseins continentaux de la bande de Jürgen Klopp.