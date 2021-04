Ligue des champions: City et De Bruyne ont pris une option

Manchester City, avec un très bon Kevin De Bruyne, s’est défait péniblement de Dortmund (2-1) et peut encore rêver d’un incroyable quadruplé.

Toujours en lice pour réaliser un incroyable quadruplé, Manchester City a été bousculé comme jamais, mardi soir, arrachant in extremis un succès pas vraiment mérité face à une séduisante formation de Dortmund (2-1). Contrairement à ce qu’on aurait pu penser vu les forces en présence et les états de forme respectifs des deux équipes, tout ne fut pas aisé pour les Citizens au cours de ce quart de finale aller ouvert, partagé et riche en occasions ratées. Mais aussi en… décisions arbitrales controversées.