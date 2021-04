Ligue des champions: l’arbitre a-t-il eu raison de ne pas accorder ce but à Jude Bellingham dans le choc entre Dortmund et Manchester City? (vidéo)

À la 29e minute du match de quart de finale de Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund (2-1), Jude Bellingham, joueur du BVB, s’en allait égaliser après avoir profité d’un contrôle manqué d’Ederson, le gardien. L’arbitre y a vu une faute et a sifflé avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. Du coup, la VAR n’a pas pu être consultée, empêchant certainement un but valable des Allemands.