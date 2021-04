Météo: l’hiver se prolonge encore un peu

Les maxima varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 7 degrés le long du littoral.

Mercredi, une zone de neige glissera sur le nord puis l’est du pays. Elle quittera nos régions en direction de l’Allemagne en milieu de journée. Sur le sud et l’ouest, le risque d’averses sera nettement plus réduit et quelques rayons de soleil feront par moments leur apparition, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, modéré à assez fort, soufflera de secteur ouest à nord-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/ h, surtout sur le nord du pays. Il diminuera progressivement au fil de la journée.