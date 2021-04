Alors que le marquoir indiquait 1-1 entre Courtrai et le FC Bruges samedi dernier, l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty aux Brugeois après une légère poussée de Derijck sur Sobol. Un penalty transformé par Hans Vanaken et qui a donné la victoire aux siens. Cependant, cette phase a fait polémique et Frank De Bleeckere a mis les choses au point.