Une légende de l’Inter encense Romelu Lukaku: «Meilleur que Ronaldo et Ibrahimovic pour le collectif» (vidéo)

Romelu Lukaku connaît une saison incroyable avec l’Inter. Avec le Scudetto qui se rapproche, le Diable rouge pourra se féliciter d’avoir participé de manière très active à la conquête du titre.

Dans une interview accordée à Sport Mediaset, Riccardo Ferri est assez unanime quant à l’apport de « Big Rom » : « Cristiano Ronaldo ne veut pas être remis en question du côté de la Juventus mais quand vous le voyez quitter le terrain énervé et en train de se plaindre, ça n’aide pas l’équipe. Si vous le comparez à Lukaku et Ibrahimovic quant à l’apport au collectif, je mettrai Lukaku en numéro 1 et Ibrahimovic en 2 ».

« Conte sait que son équipe est sur la bonne voie même quand les choses deviennent compliquées. C’est sa plus grande force », ajoute l’ancien défenseur de l’Inter.