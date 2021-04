La demande de l’arbitre a fait débat sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés.

Le quart de finale aller de la Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund s’est soldé par une victoire in extremis des Anglais grâce à Kevin De Bruyne et Phil Foden.

Cependant, un des moments qui a fait le plus débat s’est déroulé après la rencontre. Lors du retour aux vestiaires, l’un des assistants s’est arrêté pour demander un autographe à Erling Haaland. Un geste qui fait beaucoup parler.