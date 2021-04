La presse salue Kevin De Bruyne après sa prestation en Ligue des champions: «Il a montré qu’il était le grand talent» (vidéo)

Le Diable rouge était impliqué dans toutes les bonnes actions de son équipe et sur les deux buts de la soirée.

Kevin De Bruyne a encore brillé ce mardi soir avec Manchester City. Si les Cityzens ont enlevé in extremis la victoire face au Borussia Dortmund, c’est en grande partie grâce au Diable rouge. Une prestation cinq étoiles saluée par la presse britannique.

« Bien sûr, c’est Kevin De Bruyne qui a fait la différence en marquant le premier but pour City, en lançant l’attaque sur le buteur victorieux de Foden et en livrant une nouvelle performance d’homme du match. De Bruyne était en mission en Ligue des champions et a montré qu’il était toujours ce grand talent face aux futures stars de Dortmund », écrit le Mirror.

Le but de Phil Foden est tombé d’une belle action lancée par « KDB » et pour Eurosport UK, « Kevin a réalisé une action à la De Bruyne ».