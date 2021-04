Charles Michel et Ursula von der Leyden reçus par Erdogan: la vidéo qui fait polémique

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est restée debout quelques minutes, sans chaise, provoquant un certain émoi diplomatique.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré mardi le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, laissant debout, sans chaise, cette dernière et provoquant un certain émoi diplomatique.

Une vidéo montre les dirigeants réunis dans une salle de réunion ornée à Ankara, Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel s’installant sur des chaises dorées, tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen semble ne pas savoir où elle doit s’asseoir.

La présidente de la Commission européenne les regarde alors fixement, faisait des gestes de la main droite et semblant leur faire remarquer la situation par un « Ehm ».