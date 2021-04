Kevin De Bruyne prolonge jusqu’en 2025 à City: les coulisses de son nouveau contrat

Le futur champion d’Angleterre a mis le paquet pour conserver son médian belge. Même si le salaire n’a pas été officiellement dévoilé, De Bruyne sera le joueur le mieux payé de Premier League, selon nos informations. Particularité depuis l’inculpation de Patrick De Koster : il a mené sa reconduction de contrat sans agent, pour rester totalement maître de son destin. Comme le font depuis peu, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

La nouvelle vient d’être officialisée ce mercredi par Manchester City : encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Kevin De Bruyne le restera pour deux années supplémentaires, soit un bail de 5 ans en tout et pour tout. A l’échéance de son engagement à la fin de la saison 2024-25, le vice-capitaine de l’équipe nationale belge aura alors 35 ans. L’âge où un footballeur peut d’ordinaire considérer avoir bien mérité de la patrie avant de rentrer sous sa tente ou au contraire, le moment de s’offrir une dernière pige dans un pays exotique où on le couvre encore un peu plus d’or.