Carte blanche: Rwanda, 1994: disparitions et tragédies oubliées

Agir et sensibiliser

L’indifférence et le silence qui empêchent des personnes et des collectivités d’envisager sereinement leur avenir ne sont pas acceptables ! Nous pouvons agir ici en Belgique par un travail d’information et de sensibilisation de la communauté rwandaise et de la société dans son ensemble. Un mouvement d’opinion porté ici peut avoir une influence là-bas. Nous appelons les pouvoirs publics au Rwanda et les institutions internationales à prendre en compte cette problématique et à mettre en place des dispositifs qui permettent la recherche et un traitement large des informations recueillies.

