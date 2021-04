Le vaccin AstraZeneca, des couacs à répétition

Astreneca est sur la sellette depuis plusieurs semaines : retards de livraison, lien potentiel entre le vaccin et la formation de caillots sanguins.

Le vaccin AstraZeneca fait parler beaucoup de lui. Sur papier, le vaccin d’Oxford/AstraZeneca était voué à une véritable « succes story » : vendu à prix coûtant (1,78 euros par dose), basé sur une technologie classique et donc plus facile à gérer sur le plan logistique, contrairement à ses rivaux Pfizer/BioNTech et Moderna.

Mais avant même que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’autorise l’administration du vaccin AstraZeneca, le produit du laboratoire anglo-suédois s’est révélé être un cauchemar pour les Européens, notamment en matière de livraison mais aussi sur la fameuse balance risque/bénéfice sur un possible lien entre le vaccin et certains types rares de thromboses.