Kevin De Bruyne après sa prolongation à Manchester City: «Je ne pourrais pas être plus heureux»

Manchester City a annoncé ce mercredi la prolongation de Kevin De Bruyne. Un nouveau contrat lie désormais le Diable rouge jusqu’en 2025 avec les Cityzens. « Je ne pourrais pas être plus heureux », a déclaré De Bruyne sur le site internet de son employeur. « Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi. J’aime les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s’est vraiment bien développé ».

« Ce club de football est orienté vers le succès. Il m’offre tout ce dont j’ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat a été une décision facile à prendre. Je joue le meilleur football de ma carrière et je pense sincèrement qu’il y a encore beaucoup à faire. »