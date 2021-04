Jardins: le robot-tondeuse, roi du gazon

Equipés de phares, certains robots-tondeuses peuvent même fonctionner la nuit. On n’arrête décidément plus le progès... - Husqvarna.

D’accord, il suffit de regarder par la fenêtre pour se rendre compte que la première semaine des vacances de Pâques n’est certainement pas la meilleure pour parler des robots-tondeuses à gazon, appelés « automowers » dans le jargon professionnel. Et pourtant, ces robots qui font (presque) tout tout seuls connaissent un succès qui ne se dément plus et le printemps est la période où il s’en vend le plus.

Chez Husqvarna, qui tire son nom d’une l’ancienne ville du sud de la Suède (mais elle s’écrivait avec un « k », Huskvarna) où l’entreprise a été créée il y a plus de 300 ans, on en fabrique depuis… 26 ans. Aujourd’hui leader mondial dans le domaine de ce qu’elle appelle les « automowers », l’entreprise bat depuis plusieurs années d’affilée des records en matière de production et de ventes.