Deux hommes et un couffin: scandale macho à Ankara

Les images de la rencontre entre Erdogan, Charles Michel et Ursula von der Leyen en ont scandalisé plus d’un.e.

Messieurs Michel et Erdogan prennent place, sans hésitation, côte à côte, dans les deux seuls fauteuils disponibles, tandis que Mme von der Leyen reste debout, un instant, cherchant sa place. - AFP.

C’est le protocole », plaide-t-on dans l’entourage de Charles Michel.

« C’est un incident diplomatique », corrige-t-on du côté d’Ursula von der Leyen.

Et c’est un scandale.

Les images de la rencontre trilatérale, à Ankara, entre le président turc, Recep Tayip Erdogan, et les présidents de la Commission, Ursula von der Leyen, et du Conseil européen, Charles Michel, diffusées mardi par l’UE, n’ont pas fini d’en outrer plus d’un.e.

Tapis rouge – bleu, en l’occurrence, comme une mise en abîme de la dernière géopolitique du régime, la « patrie bleue », qui reprend ses aises en Méditerranée. On voit le trio pénétrer, d’un pas royal, dans un salon du palais présidentiel, sous le regard impavide d’un grand portrait de Mustafa Kemal Atatürk. Crépitement des appareils photos, gros plan sur le Belge. Puis l’on s’assied.