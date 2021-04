Le Domaine touristique de Han-sur-Lesse en tension avec les villageois

Les Grottes de Han constituent un fleuron historique du tourisme wallon, une activité qui a fêté ses 125 ans l’an passé. Mais si l’histoire a son charme, son futur fait grincer des dents dans le village de Han-sur-Lesse. D’une part, le développement continu de ses activités touristiques et d’autre part, le souhait de délocalisation de sa billetterie ne font pas l’unanimité. De nombreux villageois, commerçants et naturalistes sont irrités. Pour eux, trop c’est trop, et les diverses infractions urbanistiques qui ont émaillé l’histoire de cette société, suivies de régularisations devenues un fait habituel, révèlent un fossé croissant entre la société anonyme et les Ayets, les habitants de Han.