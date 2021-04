Le Belge Jasper Philipsen surprend Sam Bennett au sprint et remporte le GP de l’Escaut (vidéo)

Philipsen a devancé l’Irlandais et Mark Cavendish pour s’offrir sa première victoire sous les couleurs d’Alpecin-Fenix.

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté mercredi la 109e édition du Grand Prix de l’Escaut cycliste (1.Pro). Après 194,2 kilomètres de course entre Terneuzen, aux Pays-Bas, et Schoten, le Belge a réglé l’Irlandais Sam Bennett et le Britannique Mark Cavendish, deux membres de la formation Deceuninck-Quick Step.

Disputé sur un circuit local en octobre la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus, l’officieux championnat du monde des sprinteurs a retrouvé son tracé et sa place au calendrier en 2021.

À la faveur d’un temps froid et du vent, c’est un groupe composé de 30 éléments qui s’est détaché en tête, notamment sous l’impulsion des équipes Deceuninck-Quick Step et BORA-hansgrohe, représentées par cinq éléments chacune. Le peloton, repoussé à plus de 1 : 30 à l’entame du dernier tour du circuit final, n’a pas pu revenir.